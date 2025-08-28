ახალი ამბები

28 აგვისტო: როგორი ამინდია მოსალოდნელი

ნატალია ცისკარაშვილი

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 28 აგვისტოს მოსალოდნელი ამინდი ასეთია:

თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსუი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +31°, ღამით+ 19°.

ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსუი ქარი.. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +31°, ღამით+20 °.

საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსუი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +30°, ღამით +20°.

სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსუი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +31°, ღამით+19°.

დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსუი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +31, ღამით+18°.

ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსუი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +31°, ღამით+20°.