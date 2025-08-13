გურჯაანში „ღვინის ქალაქი“ აშენდება
გურჯაანში „ღვინის ქალაქი“ აშენდება. ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ ახალი კომპლექსის პროექტირებაზე ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარებაზე მთავრობას გამარტივებული შესყიდვის მოთხოვნით მიმართა.
როგორც დოკუმენტში ვკითხულობთ, საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით, ქალაქ გურჯაანში იგეგმება თანამედროვე სტანდარტების მქონე ახალი მუზეუმის და კულტურული კომპლექსის “ღვინის ქალაქის” შექმნა. აღნიშნული პროექტი წარმოადგენს საქართველოს ღვინის კულტურული მემკვიდრეობის, მევენახეობა-მეღვინეობის ისტორიისა და მისი თანამედროვე პოტენციალის წარმოჩენის უმნიშვნელოვანეს პლატფორმას, რომელიც მიზნად ისახავს როგორც საგანმანათლებლო, ისე ტურისტული და ეკონომიკური კომპონენტების გაძლიერებას რეგიონში, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის, ღვინის ტურიზმის, ინფრასტრუქტურისა და სამუზეუმო სივრცეების ინტეგრირებულ განვითარებას. პირველ ეტაპზე დაგეგმილია კონცეფციის შემუშავება, კერძოდ: კომპლექსის არქიტექტურულ-კონცეპტუალური დიზაინის პროექტისა და განვითარების ხედვის მომზადებას.
კომერსანტის ინფორმაციით, დოკუმენტის მიხედვით, კომპლექსი „ღვინის ქალაქი“ წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სტრატეგიულ სახელმწიფოებრივ პროექტს, რომელიც ეფუძნება ფართომასშტაბიან ინტერდისციპლინურ კვლევით პროგრამას – „ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის სამეცნიერო კვლევა“. პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს, როგორც ღვინის სამშობლოს პოპულარიზაციას, რეგიონული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას, ადგილობრივი იდენტობის განმტკიცებასა და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას.
„პროგრამის ფარგლებში ქართველი და უცხოური ინსტიტუტებისა და მკვლევარების მონაწილეობით, (მონპელიეს, მილანის, ფილადელფიის, ტორონტოს, იორკის, კოპენჰაგენის უნივერსიტეტები, ისრაელის ვეისმანის ინსტიტუტი და სხვა მრავალი ქართველი და უცხოელი მკვლევარი) 2014 წლიდან დაუღალავად მუშაობენ, რათა ხელი შეუწყონ უკანასკნელი მსოფლიო სამეცნიერო მიღწევების გამოყენებას ქართული ვაზისა და ღვინის კვლევების გაღრმავების და ახალი აღმოჩენებით გამდიდრების საქმეში. პროექტის უპირველესი მიღწევა უდავოდ არის ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორიის მატერიალური დადასტურება ქვემო ქართლში წარმოებული კვლევების შედეგად (McGovern et al. 2017). სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში დაგროვებული გამოცდილების საფუძველზე პროექტის ქართველი და უცხოელი მონაწილეები, მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ დადგა დრო, რომ შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადებში საქართველოში შეიქმნას ვაზისა და ღვინისადმი მიძღვნილი სპეციალური მუდმივმოქმედი სივრცე, რომელიც დაინტერესებულ პირებს მიაწოდებს ინფორმაციას საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის, ვაზისა და ღვინის წარსულისა (ისტორიის) და აწმყოს შესახებ, რაც აღნიშნულ პროექტს ანიჭებს სახელმწიფოებრივ და საზოგადოებრივ მნიშვნელობას“, – აღნიშნულია დოკუმენტში.
ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ღონისძიების შეზღუდულ ვადაში ჩატარების მიზეზად ასახელებენ გურჯაანის მუნიციპალიტეტთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან მიმდინარე თანამშრომლობის გრაფიკს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ მნიშვნელოვანია სრული პროექტის მომზადება განხორციელდეს მიმდინარე საბიუჯეტო წლის ფარგლებში, რათა მომდევნო წელს შესაძლებელი გახდეს საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების დაგეგმვა/განხორციელება.
დოკუმენტის მიხედვით, გამარჯვებულმა კომპანიამ პროექტი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარულ დღეში უნდა წარადგინოს. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 82 600 ლარია.