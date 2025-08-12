ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე, 4 ჰექტარ ფართობზე საძოვარი დაიწვა
დედოფლისწყაროში, ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე, 4 ჰექტარ ფართობზე საძოვარი დაიწვა.
ადგილობრივების ინფორმაციით, ძლიერი ხანძარი ტერიტორიაზე გუშინ გაჩნდა.
მათივე თქმით, ზარალი კიდევ უფრო მასშტაბური იქნებოდა, თუმცა ცეცხლის კერები გვიან ღამით მოსულმა ძლიერმა წვიმამ ჩააქრო.
ხანძრის გაჩენის ფაქტს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ ნაკრძალში მცხოვრები უნიკალური ჯიშის ცხოველები და ფრინველები გადარჩენილია, ვინაიდან ცეცხლმა კონკრეტულ მონაკვეთამდე ვერ მიაღწია.
ბოლო პერიოდის განმავლობაში, დედოფლისწყაროში, სასოფლო- სმეურნეო ნაკვეთებში ნარჩენების უკონტროლოდ გადაწვის შედეგად, ქარსაცავი ზოლები, ვენახები და მზესუმზირის ბაღებიც განადგურდა.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიამ და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა, მოსახლეობას ნაკვეთებსა და სხვადასხვა ტერიტორიებთან სიფრთხილისკენ რამდენჯერმე ოფიციალური განცხადებით მოუწოდა, თუმცა სასოფლო- სმეურნეო ნაკვეთებში ნარჩენების უკონტროლოდ გადაწვის შედეგად, ქარსაცავი ზოლები, ვენახები და მზესუმზირის ბაღების გარკვეული ნაწილი მაინც დაიწვა.