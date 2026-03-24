რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
24 მარტს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი 2.7223 ლარი. გამყარება 0.08 თეთრი;
1 ევრო 3.1274 ლარი. გამყარება 1.97 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6095 ლარი. გამყარება 3.29 თეთრი;
1 თურქული ლირა 0.0614 ლარი. გამყარება 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი 3.3150 ლარი. გაუფასურება 6.87 თეთრი;
1000 სომხური დრამი 7.2011 ლარი. გამყარება 0.38 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი 1.6014 ლარი. გამყარება 0.05 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა 0.6210 ლარი. გამყარება 0.06 თეთრი;