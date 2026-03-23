„დიდი დასაქმების ბაზარი დაკარგა საქართველომ პოლონეთში“
„საქართველომ პოლონეთის სახით დასაქმების უდიდესი ბაზარი დაკარგა, რომელიც ჯერჯერობით, ვერცერთი ალტერნატიული ევროპული ქვეყნით ვერ ჩანაცვლდა,“ – ამის შესახებ „ბიზნესპრესნიუსს“ პოლონეთში მომუშავე დასაქმების აგენტებმა განუცხადეს.
შეგახსენებთ, რომ 2025 წლის 1-ელი დეკემბრიდან პოლონეთში ამოქმედდა ახალი კანონი, რომლის მიხედვითაც, საქართველოს მოქალაქეები ქვეყანაში გამარტივებული გზით სამუშაო ვიზას ვეღარ იღებენ.
იქამდე მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, საქართველო იყო იმ 5 ქვეყანას შორის, რომლის მოქალაქეებსაც მხოლოდ სპეციალური დეკლარაციის შევსებით შეეძლოთ პოლონეთში სამსახურის დაწყება. ცვლილებებს შემდეგ კი უკვე სტანდარტული პროცედურების გავლა უწევთ.
„პოლონეთში დასაქმების ალტერნატივად, ბალტიისპირეთის ქვეყნებს განვიხილავდით, თუმცა სამუშაოს მიღების პირობები იქაც გამკაცრდა“
როგორც „ბიზნესპრესნიუსს“ HR რეკრუტერმა ინგა კერვალიშვილმა განუცხადა, ალტერნატიულ მიმართულებებად ძირითადად, ბალტიისპირეთის ქვეყნები განიხილებოდა, თუმცა, მისი განმარტებით, სამუშაოს მიღების პირობები ამ ქვეყნებშიც გამკაცრდა, ანაზღაურება კი მაღალი არ არის.
„ალტერნატიულ მიმართულებებად განვიხილავდი ბალტიისპირეთის ქვეყნებს – ლიტვას, ლატვიასა და ესტონეთს. წლების წინ, განსაკუთრებით ლიტვაში, დასაქმება ბევრად მარტივი იყო, თუმცა დღეს სიტუაცია მნიშვნელოვნად შეცვლილია.
ლიტვაში დასაქმებისთვის უკვე ითხოვენ პოლონურ საბუთებს (ვიზას ან „კარტა პობიტუს“). შედეგად, ქვეყანა საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან გარკვეულწილად, ინტერესს კარგავს, რადგან იგივე საბუთებით ადამიანს შეუძლია უფრო მაღალანაზღაურებად ბაზრებზე გავიდეს.
მაგალითად, ბალტიისპირეთში საშუალო საათობრივი ანაზღაურება დაახლოებით, 6–7 ევროს ფარგლებში მერყეობს, მაშინ როცა გერმანიაში ხელფასი იწყება 10 ევროდან და ხშირად, 15-18 ევროსაც აღწევს. შესაბამისად, ბევრ კანდიდატს ურჩევნია იგივე პროცედურების გავლა და მუშაობა გერმანიაში. როცა იდენტური დოკუმენტაციაა საჭირო, გერმანიასთან კონკურენტული აღარ არის.
ამ დრომდე ერთ-ერთ ყველაზე მარტივ მიმართულებად მაინც პოლონეთი რჩება საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ქვეყანაში ჯერ კიდევ მოქმედებს ვიზალიბერალიზაციის რეჟიმი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ სამუშაო მოწვევის საფუძველზე, დამატებითი ვიზის გარეშეა შესაძლებელი, წახვიდეთ და დასაქმდეთ პოლონეთში.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში გაიზარდა საბუთების ღირებულება და ხარჯები, მაინც შედარებით მარტივ პროცესად დარჩა პოლონეთში დასაქმება. ასევე, მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ ხშირად იქ დასაქმება შესაძლებელია ენის ცოდნის გარეშეც, როცა გერმანიაში, ბევრი ვაკანსიის შემთხვევაში, მოწესრიგებულ საბუთებთან ერთად, დამატებით და აუცილებელ მოთხოვნას რუსულის ცოდნაც წარმოადგენს“, – აცხადებს ინგა კერვალიშვილი.
„საქართველომ პოლონეთის სახით დასაქმების უდიდესი ბაზარი დაკარგა“
ალტერნატიული გზების უშედეგო ძიებაზე საუბრობს პოლონეთში მომუშავე HR რეკრუტერი ირინა ნამიჭეიშვილიც.
დასაქმების აგენტი “ბიზნესპრესნიუსთან” ამბობს, რომ საქართველომ პოლონეთის სახით დასაქმების უდიდესი ბაზარი დაკარგა, რომელიც ამ ეტაპზე ვერცერთი ალტერნატიული ევროპული ქვეყნით ვერ ჩანაცვლდა.
„ჯერჯერობით სიახლე არ გვაქვს, საქმე ძალიან რთულად აღმოჩნდა. ისე მარტივად ნამდვილად არაა სიტუაცია, როგორც თავდაპირველად გვეგონა.
რამდენიმე ქვეყანა წარმოგვედგინა ალტერნატივად, მათ შორის, გერმანია, ჩეხეთი, ლიტვა, ლატვია… დავიწყეთ კიდეც გერმანიის სააგენტოებთან თანამშრომლობა, მაგრამ აუცილებელია ვიზის ქონა, რაც საკმაოდ რთულ პროცედურებთანაა დაკავშირებული.
გერმანიას საკმაოდ კარგი პირობები აქვს, კარგი ანაზღაურებაა, მაგრამ სხვადასხვა დაბრკოლებას ვეჯახებით. გამომდინარე იქიდან, რომ დასაქმებისთვის ვიზაა აუცილებელი.
ჩვენი მუშაობის პრინციპი ასეთია, პოლონური ვიზა უნდა გაუკეთდეს კანდიდატს და შემდეგ აქედან მივლინებით გავუშვათ. ეს მეთოდი გაცილებით უსაფრთხოცაა და შედარებით მარტივიც, სხვანაირად გერმანიის ვიზის მიღება პრაქტიკულად, ფანტასტიკის სფეროა.
თუმცა, ვაწყდებით იგივე პრობლემებს, რაც პოლონეთში ახალი დასაქმების ნებართვებს უკავშირდება. კარგ შემთხვევაში, 3 თვე გჭირდება ლოდინი.
ძალიან ბევრი მიდის გერმანიაში არალეგალურად. საკმაოდ გავრცელებულია ქართველებში ყალბი საბუთებით გერმანიაში დასაქმება. შავი ბაზარი არსებობს და სამუშაოს საპოვნელად 250-300 ევროს ოდენობით თანხას იხდი. თუმცა, ეს ვითარება განსხვავებულია.
ჩვენთან ადამიანი 100%-ით ლეგალურად მუშაობდა. არანაირი საფრთხე არ ემუქრებოდა. ყალბი საბუთი როცა გაქვს, გარდა იმისა, რომ დეპორტაციის საფრთხის ქვეშ ხარ, შესაძლოა, დაგემუქროს რეალური სასჯელიც. გაუბედურდა ხალხი, ყველაფერზე მიდიან უკვე, რომ სხვა ქვეყანაში ორი კაპიკი იშოვონ.
ჩეხეთსაც განვიხილავდით ალტერნატიულ დასაქმების ბაზრად, მაგრამ იქაც შეიცვალა ლეგალიზაციის მხრივ კანონები. ლიტვასა და ლატვიას რაც შეეხება, როგორც გვეუბნებიან, საკმაოდ დაბალი ხელფასებია და ჯერჯერობით, მაგ მიმართულებებს აღარც განვიხილავთ.
ვცდილობთ, მაგრამ რეალურ და ნორმალურ პირობებს ვერსად ვპოულობთ. პრაქტიკულად, პოლონეთის ბაზრის ალტერნატივა არ გამოჩნდა. ისეთი მარტივი დასაქმების პროცედურები, რომელიც იყო პოლონეთში, არსად არ მოიძებნა.
ძალიან დიდი დასაქმების ბაზარი დაკარგა საქართველომ პოლონეთში. ვეძებთ ალტერნატიულ გზებს ევროპაში, თუმცა ალტერნატივა არ ჩანს. ნიდერლანდებში, ბელგიასა და გერმანიაში ყველას უნდა მუშაობა, მაგრამ საკმაოდ რთული პროცედურებია გასავლელი.
ამ ქვეყნებთან შედარებით, გართულებული ვითარების ფონზეც კი, პოლონეთში ლეგალიზაციის კუთხით მაინც მარტივად გვაქვს საქმე. ამიტომაც, ისევ პოლონეთს „ვეჭიდავებით“, – აცხადებს ირინა ნამიჭეიშვილი „ბიზნესპრესნიუსთან“.