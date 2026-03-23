“ავტომობილების გაყიდვები განახევრდება – საუკეთესო სცენარის შემთხვევაშიც კი, შესაძლოა, გაყიდვები 50%-ით შემცირდეს”
“ავტომობილების გაყიდვები შესაძლოა, 50%-ით შემცირდეს”, – ამის შესახებ ავტომობილებზე აქციზის ტარიფის ზრდასთან დაკავშირებით კომპანია „ჰოა ავტო იმპორტის“ დამფუძნებელმა, რეზო ტაბატაძემ განუცხადა.
მისივე შეფასებით, ბაზარზე ახალი რეგულაციების გავლენა უკვე შეინიშნება და გაყიდვების 50%-იანი კლება, მოსალოდნელი ყველაზე ოპტიმისტური სცენარის შემთხვევაშია.
როგორც ავტოიმპორტიორი აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული კატეგორიის ავტომობილები ბაზრის დაახლოებით 5.5%-იან წილს იკავებდა, ცვლილებები მაინც მნიშვნელოვნად აისახება მთლიან სეგმენტზე.
,,მომხმარებელთა ნაწილი მოახერხებს გადაწყობას. თუმცა, ყველაზე ოპტიმისტური სცენარის შემთხვევაშიც კი, წინა პერიოდთან შედარებით, ავტომობილების გაყიდვები შესაძლოა, 50%-ით შემცირდეს. ეს სრულიად რეალური მოლოდინია და ეფექტი განსაკუთრებით მკაფიოდ გამოჩნდება მომდევნო თვეში, როდესაც რეგულაცია სრულად ამოქმედდება”, – აცხადებს ავტოიმპორტიორი.