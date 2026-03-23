რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
23 მარტს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი 2.7231 ლარი. გამყარება 0.33 თეთრი;
1 ევრო 3.1471 ლარი. გაუფასურება 1.88 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6424 ლარი. გაუფასურება 2.28 თეთრი;
1 თურქული ლირა 0.0615 ლარი. გამყარება 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი 3.2463 ლარი. გაუფასურება 5.15 თეთრი;
1000 სომხური დრამი 7.2049 ლარი. გამყარება 1.74 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი 1.6019 ლარი. გამყარება 0.19 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა 0.6204 ლარი. გაუფასურება 0.02 თეთრი;