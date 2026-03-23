23 მარტი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 23 მარტს, ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული შედარებით თბილი და ნოტიო ჰაერის მასებით. საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. საქართველოში უმეტეს რაიონში წვიმა, მაღალ მთაში თოვლჭყაპი. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ზომიერი ქარი.
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონში წვიმა, ღამით მაღალ მთაში ზოგან თოვლი. ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +4, +9°, დღისით +12, +17°; მთაში ღამით 0, +5°, დღისით +11, +16°; მაღალ მთაში ღამით -3, +2°, დღისით +4, +9°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა, შესაძლებელია ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +15°, ღამით +5°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა, შესაძლებელია ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +16°, ღამით +6°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა, შესაძლებელია ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +14°, ღამით +5°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა, შესაძლებელია ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +14°, ღამით +6°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა, შესაძლებელია ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +12°, ღამით +6°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა, შესაძლებელია ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +16°, ღამით +7°.