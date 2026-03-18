18 მარტს  ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  18 მარტს  ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

15:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ცოდნისკარს, ჩადუნიანს, კაეთუბანს, დავითიანს, ვარდისუბანს, სვიდებას, თელას და წიფლისწყაროს

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში

14:00- დან 19:00 საათამდე სოფ.გრემს, ენისელისა და შაქრიანის ნაწილს

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 13:00 საათამდე ქ. ახმეტის ნაწილს

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ: კაკაბეთს, დიდ ჩაილურს და პატარა ჩაილურს

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.

