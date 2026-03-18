ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 18 მარტს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ცოდნისკარს, ჩადუნიანს, კაეთუბანს, დავითიანს, ვარდისუბანს, სვიდებას, თელას და წიფლისწყაროს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 19:00 საათამდე სოფ.გრემს, ენისელისა და შაქრიანის ნაწილს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 13:00 საათამდე ქ. ახმეტის ნაწილს
ს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ: კაკაბეთს, დიდ ჩაილურს და პატარა ჩაილურს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.