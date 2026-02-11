ეუთო-ს ინფორმაციით, საქართველოზე “მოსკოვის მექანიზმის” ექსპერტთა მისია დღეს იწყებს მუშაობას
ეუთო-ს “მოსკოვის მექანიზმის” ექსპერტთა მისია საქართველოში დღეს იწყებს მუშაობას. ამის შესახებ ინფორმაციას ეუთო/ოდირი ავრცელებს.
“საქართველოზე ეუთო-ს “მოსკოვის მექანიზმის” ექსპერტთა მისია დღეს [11 თებერვალს] იწყებს მუშაობას”, – ნათქვამია განცხადებაში.
ცნობისთვის, ეუთო-ს 23-მა წევრმა სახელმწიფომ საქართველოსთან მიმართებით “მოსკოვის მექანიზმი” 29 იანვარს აამოქმედა, “რათა შეფასდეს საქართველოს მიერ ეუთო-ს ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება, განსაკუთრებული ფოკუსით 2024 წლის შემოდგომიდან მოვლენებზე”.