სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელის გეგმიური სამუშაოების გამო 12 თებერვალს ენერგომომარაგება შეეზღუდება:
თელავის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 11:20 საათამდე ქ. თელავში ჭავჭავაძის, ჩოლოყაშვილის, მეგობრობის,კორძაძის, კირიონის,არჩილ მეორის და დავით რექტორის ქუჩებს.
11:30- დან 18:00 საათამდე სოფ. ნაფარეულს, ფშაველს, ართანას,ლაფანყურს, სანიორეს, ჯუღაანს და ლალისყურს.
12:00- დან 12:20 საათამდე სოფ. ვარდისუბანის ნაწილს და სოფ. თეთრიწყლებს.
ყვარლის მუნიციპალიტეტში 14:00- დან 18:30 საათამდე სოფ: მთისძირს, ბალღოჯიანს და თხილისწყაროს.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. გიორგიწმინდას, სოფ. ანთოკს და მარიამჯვარს
11:35- დან 18:30 საათამდე სოფ. მანავის ნაწილს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.