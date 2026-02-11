მომავალი წლიდან მარკეტებში შესაძლოა, პლასტმასში განთავსებული სასმელები აღარ გაიყიდოს
„ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პლასტმასზე საერთოდ უნდა ვთქვათ უარი და მარკეტებში პლასტმასში განთავსებული სასმელები არ უნდა გაიყიდოს. ეს უნდა იყოს იმ რეგულაციების შემდეგი ნაწილი, რომელიც უკვე ხორციელდება მთავრობის მიერ,“ – ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ სოლომონ პავლიაშვილმა გადაცემა „ბიზნესპარტნიორში” განაცხადა.
მისივე ინფორმაციით, აღნიშნული ჯერჯერობით ინიციატივაა, თუმცა სავარაუდოდ, მომდევნო წლიდან ამოქმედდება.
„სახელმწიფო ახორციელებს სურსათთან შემხებლობაში არსებული პლასტმასის ნაკეთობების მასშტაბურ რეფორმებს. შემდეგი ეტაპი შეეხება HORECA სექტორს, სასტუმროებსა და რესტორნებს, სადაც პლასტმასის ნაკეთობების გამოყენება 1-ლი ივლისიდან აიკრძალება. ახლა ვაცხადებთ, რათა მოსამზადებელი პერიოდი ჰქონდეთ, თუმცა როცა ბიზნესს ვხვდებოდით, მაშინაც გავაჟღერეთ, რომ მთავრობას ეს ინიციატივა ექნებოდა შემდგომ ეტაპზე. ანუ, ეს არის კვების ობიექტები და სასტუმროები, სადაც არ უნდა მოხდეს პლასტმასში განთავსებული სასმელების გამოყენება.
შემდეგი ეტაპი იქნება ის, რომ პლასტმასზე საერთოდ უნდა ვთქვათ უარი და მარკეტებში პლასტმასში განთავსებული სასმელები არ უნდა გაიყიდოს. ეს უნდა იყოს იმ რეგულაციების შემდეგი ნაწილი, რომელიც უკვე ხორციელდება მთავრობის მიერ. ეს იქნება სავარაუდოდ მომავალი წლის თებერვლიდან. ეს მხოლოდ ინიციატივაა ჯერ მთავრობას არ დაუმტკიცებია, ჩვენ ეტაპობრივად მივდივართ, რადგან ბიზნესს რეგულაციები არ დააწვეს წნეხად.კარგად გვესმის რა რაოდენობაა ნაწარმოები,მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ექსპორტი არ იზღუდება. მათ ექსპორტის მიზნებისთვის ნებისმიერ მიმართულებაში შეუძლიათ წარმოება. მათ შორის, ერთჯერადი, კონტეინერები და სხვა,“ – ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ სოლომონ პავლიაშვილმა გადაცემა „ბიზნესპარტნიორში” განაცხადა.