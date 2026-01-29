რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
29 იანვარს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6927 ლარი. გამყარება 0.05 თეთრი;
1 ევრო – 3.2277 ლარი. გაუფასურება 2.68 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.7138 ლარი. გაუფასურება 2.44 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.062 ლარი. ცვლილება 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.5344 ლარი. გაუფასურება 0.71 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.1076 ლარი. გამყარება 0.47 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5838 ლარი. გამყარება 0.03 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6294 ლარი. გაუფასურება 0.35 თეთრი;