აშშ-ის საელჩო საქართველოში კონგრესის თანამშრომელთა დელეგაციის ვიზიტთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს
საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით, კონგრესის თანამშრომელთა დელეგაციის წევრები, საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ოფიციალურ პირებსა და ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდებიან.
მათივე ცნობით, ასევე, ეწვევიან დევნილთა დასახლებას წეროვანში, რათა გაეცნონ საქართველოში არსებულ ვითარებას.
„მოხარულები ვართ ვუმასპინძლოთ კონგრესის თანამშრომელთა დელეგაციას საქართველოში! რეგიონული ვიზიტის ფარგლებში, დელეგაციის წევრები შეხვდებიან საქართველოს ოფიციალურ პირებსა და ოპოზიციის ლიდერებს. ასევე, ეწვევიან დევნილთა დასახლებას წეროვანში, რათა გაეცნონ საქართველოში არსებულ ვითარებას“,- აღნიშნულია ინფორმაციაში