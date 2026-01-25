სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 26 იანვარს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 16:00 საათამდე ქ. ლაგოდეხში ჩოლოყაშვილის, ორბელიანის , ჭავჭავაძის და ტაბიძის ქუჩებს
12:00- დან 15:00 საათამდე სოფ. ჭიაურს
16:30- დან 18:00 საათამდე სოფ. გიორგეთს, აფენისა და ლაფნიანის ნაწილს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 14:00 საათამდე ქ. ყვარლის ნაწილს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.