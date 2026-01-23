ახალი ამბები

23 იანვარი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი

ნატალია ცისკარაშვილი

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს საქართველოში ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან გავრცელებული ცივი ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან მოქმედი შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით.

საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან ნალექი მთაში თოვლის სახით. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ზომიერი ქარი.

აღმოსავლეთ საქართველოში – ღამით უმეტესად უნალექოდ, დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან შესაძლებელია ნალექი, მთაში თოვლის სახით. ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13მ/წმ.ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით -7, -2°, ზოგან -12°-მდე, დღისით +1, +6°; მთაში ღამით -14, -9°, დღისით -1, +4°; მაღალ მთაში ღამით -10, -5°, ზოგან -17°-მდე, დღისით -2, +3°.

თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +5°, ღამით -3°.

ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +2°, ღამით -4°.

საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +6°, ღამით -3°.

სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +6°, ღამით -3°.

დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +4°, ღამით -2°.

ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით ++5°, ღამით -2°.