რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
23 იანვარს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6946 ლარი. გამყარება 0.04 თეთრი;
1 ევრო – 3.1497 ლარი. გამყარება 0.53 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6226 ლარი. გაუფასურდა 0.91 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0622 ლარი. ცვლილება 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.5590 ლარი. გამყარება 8.48 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.1083 ლარი. გამყარება 0.40 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5850 ლარი. გამყარება 0.02 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6234 ლარი. გამყარება 0.04 თეთრი;