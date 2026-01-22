თელავის სასამართლომ, ნარკოტიკული საშუალების გასაღებისათვის ბრალდებულს, 13 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა
თელავის რაიონულმა სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენის, შენახვისა და გასაღებისათვის ბრალდებული დამნაშავედ ცნო.
პროკურატურის ცნობით, სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენის და შენახვისათვის, არაერთგზის ნასამართლევმა ბრალდებულმა უკანონოდ შეიძინა და ინახავდა ნარკოტიკულ საშუალება „ბუპრენორფინს“, რომლის რეალიზაციაც თანხის სანაცვლოდ განახორციელა.
„სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავედ ცნო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის მესამე ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტით (ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა და შენახვა ჩადენილი არაერთგზის, 2025 წლის 1 მაისამდე მოქმედი რედაქცია), 260-ე მუხლის მეხუთე ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით (ნარკოტიკული საშუალების უკანონო გასაღება ჩადენილი იმის მიერ, ვისაც წინათ ჩადენილი აქვს ნარკოტიკული თავით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული) და სასჯელის სახედ და ზომად 13 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა“,- ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.