როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში?
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს, საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაა მოსალოდნელი.
დასავლეთ საქართველოში – უმეტეს რაიონში ნალექი, უმეტესად თოვლის სახით, დღისით ზოგან შესაძლებელია ძლიერი. მაღალმთიან რაიონებში ზოგან შესაძლებელია ქარბუქი. ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15მ/წმ; აჭარის სანაპირო რაიონებში დასავლეთის ქარი 10-15მ/წმ, ზოგან ძლიერი 17-22მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დაბლობში ღამით 0, +5°, დღისით +2, +7°; მთაში ღამით -6, -1°, დღისით -3, +2°; მაღალ მთაში ღამით -12, -7°, დღისით -5, 0°.
აღმოსავლეთ საქართველოში – ღამისა და დილის საათებში უმეტეს რაიონში თოვლი, ღამით ზოგან შესაძლებელია ძლიერი და ნისლი. დღისით მაღალმთიან რაიონებში ზოგან შესაძლებელია ქარბუქი. ღამით აღმოსავლეთის, დღის მეორე ნახევრიდან დასავლეთის ქარი 10-15მ/წმ, დღის ბოლოს ზოგან ძლიერი 17-22მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით -5, 0°, დღისით -2, +3°; მთაში ღამით -10, -5°, დღისით -4, +1°; მაღალ მთაში ღამით -11, -6°, დღისით -7, -2°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, დილის სთ-ში თოვლი. დღის მე-2 ნახ-დან დასავლეთის ქარი 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით -1°, ღამით -6°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დილის სთ-ში თოვლი. დღის მე-2 ნახ-დან დასავლეთის ქარი 10-15მ/წმ, დღის ბოლოს დროგ. 17-22მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით 0°, ღამით -6°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დილის სთ-ში თოვლი. დღის მე-2 ნახ-დან დასავლეთის ქარი 10-15მ/წმ, დღის ბოლოს დროგ. 17-22მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით -1°, ღამით -7°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დილის სთ-ში თოვლი. დღის მე-2 ნახ-დან დასავლეთის ქარი 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით -1°, ღამით -7°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დილის სთ-ში თოვლი. დღის მე-2 ნახ-დან დასავლეთის ქარი 10-15მ/წმ, დღის ბოლოს დროგ. 17-22მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით 0°, ღამით -9°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დილის სთ-ში თოვლი. დღის მე-2 ნახ-დან დასავლეთის ქარი 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით 0°, ღამით -5°.