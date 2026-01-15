ლაგოდეხში მაგისტრალური არხის რეაბილიტაციაზე 1 556 600 ლარი დაიხარჯა
„საქართველოს მელიორაციის“ ინფორმაციით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მაგისტრალური არხის მონაკვეთის რეაბილიტაცია დაასრულა. ჩატარებული სამუშაოების ფარგლებში მოეწყო 1935 მეტრი სიგრძის მონოლითური რკინა-ბეტონის არხი, რაც წყლის დანაკარგს შეამცირებს.
პროექტის ღირებულებამ 1 556 600 ლარი შეადგინა.
განხორციელებული სამუშაოების შედეგად, დაახლოებით 300 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის სავარგულების მორწყვა გაუმჯობესდება. ფერმერებს სტაბილურად და დროულად მიეწოდებათ სარწყავი წყალი, რაც დადებითად აისახება სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობაზე და რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებაზე.
კახეთში, 2012-2024 წლებში განხორციელებული სამელიორაციო ინფრასტრუქტურული პროექტების შედეგად, 20 140 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობია წყალუზრუნველყოფილი, სარწყავი წყლის მიწოდება 16 285 ჰექტარზე გაუმჯობესდა, დრენირებული მიწის ფართობის რაოდენობა 8 725 ჰექტარია.