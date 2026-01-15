EU საქართველოში გაცემული დიპლომატიური პასპორტებისთვის უვიზოს გაუქმებას იანვარში გეგმავს – RFE/RL
„რადიო თავისუფლების“ ევროპული ბიუროს უფროსი რიკარდ იოზვიაკი წერს, რომ ევროკავშირი საქართველოში გაცემული დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტის მფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმების პროცესს იანვარში დაიწყებს.
RFE/RL-ზე გამოქვეყნებულ სტატიაში იოზვიაკი წერს, რომ ევროკავშირი გეგმავს გააუქმოს საქართველოში გაცემული დიპლომატიური პასპორტის მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლა, მას შემდეგ რაც განაცხადა, რომ ქვეყანამ მრავალჯერ დაარღვია ვიზალიბერალიზაციის დიალოგის ფარგლებში აღებული ვალდებულებები.