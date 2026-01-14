აშშ საქართველოსთვის ვიზების გაცემას აჩერებს
შეერთებული შტატების სახელომწიფო დეპარტამენტმა ვიზების გაცემა საქართველოსთვისაც შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაციას Fox News-ი ავრცელებს.
ცნობისთვის, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი ვიზების გაცემას 75 ქვეყნისთვის აჩერებს.
გამოცემის ცნობით, სახელმწიფო დეპარტამენტის მემორანდუმი საკონსულოს თანამშრომლებს ავალებს, უარი თქვან ვიზებზე არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად, სანამ დეპარტამენტი ხელახლა შეაფასებს სკრინინგის და შემოწმების პროცედურებს.
Fox News-ის მიხედვით, გადაწყვეტილება მიზნად ისახავს იმ აპლიკანტებისთვის ხელის შეშლას, რომლებიც, სავარაუდოდ, “საზოგადოებრივი ტვირთი” გახდებიან და სახელმწიფოზე იქნებიან დამოკიდებულნი.
ვიზების შეჩერება 21 იანვარს დაიწყება და განუსაზღვრელი ვადით გაგრძელდება.