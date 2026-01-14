ირანში დაღუპულთა რაოდენობა 12-დან 20 ათასამდეა – CBS News
ირანში დაღუპულთა რაოდენობა 12-დან 20 ათასამდეა. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკული ტელეარხი CBS News-ი ორ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს, რომელთაგან ერთ-ერთი ირანშია.
CBS News-ის ინფორმაციით, ირანში მყოფმა წყარომ მათთან დარეკვა შეძლო და შეატყობინა, რომ აქტივისტების ჯგუფები პროტესტებიდან დაღუპულთა სრული სიების შედგენას ცდილობენ, ხოლო სამედიცინო წარმომადგენლების ანგარიშებზე დაყრდნობით, დაღუპულთა რიცხვი ამ მომენტისთვის 12-დან 20 ათასამდეა.
იგივე წყარომ აღნიშნა, რომ უშიშროების ძალები თეირანის მასშტაბით მრავალ კერძო საავადმყოფოს სტუმრობენ და პერსონალს ემუქრებიან, რომ პროტესტების დროს დაშავებულთა სახელები და მისამართები გადასცენ.
CBS News-ი აღნიშნავს, რომ მათ ვერ შეძლეს წყაროს მიერ მოწოდებული რიცხვის დამოუკიდებლად გადამოწმება, რასაც ის ფაქტიც ართულებს, რომ ირანის ხელისუფლებამ ბოლო ხუთი დღის განმავლობაში ინტერნეტზე წვდომა და სატელეფონო მომსახურება შეწყვიტა.