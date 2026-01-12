რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
12 იანვარს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6971 ლარი. გამყარდა 0.11 თეთრი;
1 ევრო – 3.1405 ლარი. გამყარდა 1.07 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6155 ლარი. გამყარდა 1.20 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0742 ლარი. გამყარდა 0.16 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.4134 ლარი. გამყარდა 6.01 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5863 ლარი. გამყარდა 0.07 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0625 ლარი. გამყარდა 0.02 თეთრი.