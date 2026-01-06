6 იანვარი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში?
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, საქართველოში დღეს დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაა მოსალოდნელი.
დასავლეთ საქართველოში – უნალექოდ. აღმოსავლეთის ქარი 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დაბლობში ღამით +3, +8°, დღისით +12, +17°; მთაში ღამით -5, 0°, დღისით +7, +12°; მაღალ მთაში ღამით -8, -3°, დღისით +2, +7°.
აღმოსავლეთ საქართველოში – უნალექოდ. აღმოსავლეთის ქარი 8-13მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით -2, +3°, ზოგან -6°-მდე, დღისით +8, +13°; მთაში ღამით -10, -5°, დღისით +3, +8°, მაღალ მთაში ღამით -11, -6°, დღისით +1, +6°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმ. უნალექოდ. აღმოსავლეთის ქარი 6-11მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +10°, ღამით +2°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმ. უნალექოდ. აღმოსავლეთის ქარი 6-11მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +11°, ღამით +2°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმ. უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +10°, ღამით +2°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მმომატება. უმ. უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +10°, ღამით +1°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმ. უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +9°, ღამით +1°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმ. უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +11°, ღამით +3°.