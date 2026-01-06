რა ღირს დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
6 იანვარს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6968 ლარი. გაუფასურდა 0.05 თეთრი;
1 ევრო – 3.1515 ლარი. გამყარდა 1.31 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6291 ლარი. გაუფასურდა 0.72 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0782 ლარი. გაუფასურდა 1.15 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3454 ლარი. გაუფასურდა 3.05 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5863 ლარი. გაუფასურდა 0.03 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6353 ლარი. გამყარდა 0.10 თეთრი.