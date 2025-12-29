ბუნებრივ აირზე არსებული ტარიფი ერთი წლის განმავლობაში შენარჩუნდება
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) თავმჯდომარის, დავით ნარმანიას განცხადებით, ბუნებრივი აირის ტარიფი უცვლელი რჩება.
მისი თქმით, გაზის უცვლელი ტარიფი ერთი წლის ვადით იმოქმედებს.
„ბუნებრივ აირზეც ტარიფები რჩება უცვლელი. ვინაიდან აქ მხოლოდ მცირედი კორექტირებები გაკეთდა მისაწოდებელი გაზის ფასთან და განხორციელებული ინვესტიციებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ბუნებრივი აირის ტარიფი უცვლელი რჩება. ერთი წლის ვადით”, – განაცხადა ნარმანიამ