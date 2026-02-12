2026-2027 სასწავლო წლის პირველი სემესტრისთვის 19 უმაღლეს სასწავლებელში უფასო სწავლის მხარდასაჭერად დაახლოებით 20 მლნ ლარის გამოყოფა იქნება საჭირო
განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის, გივი მიქანაძის ინფორმაციით, 19 სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში ჩარიცხული სტუდენტების უფასო სწავლებისთვის, 2026-2027 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში, დაახლოებით, 20 მილიონი ლარი იქნება საჭირო.
ამის შესახებ გივი მიქანაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა.
„უპრეცედენტო ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო მმართველმა გუნდმა, მისმა პოლიტსაბჭომ და პრემიერმა იმასთან დაკავშირებით, რომ შემდეგი სასწავლო წლიდან ყველა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტი უფასოდ ისწავლის. ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტში გადანაწილებული თანხები პირველ სემესტრთან მიმართებით. იმიტომ, რომ ეს არის დაახლოებით ოქტომბრიდან დეკემბრის ჩათვლით და უფრო ცალსახად ეს გამოჩნდება, როდესაც 2027 წლის ბიუჯეტი იქნება წარმოდგენილი განსახილველად.
პირველ სემესტრთან დაკავშირებით, რაც დავთვალეთ, დაახლოებით 20 მლნ ლარის ფარგლებში ვართ, რომელიც უზრუნველყოფს 19 უმაღლეს სასწავლებელში უფასო სწავლების მხარდაჭერას“,- განაცხადა მიქანაძემ.