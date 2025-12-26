თუშეთი გერმანელი მეცნიერის, ადოლფ დირრ-ის ფოტო-ობიექტივში
წარმოგიდგენთ გერმანელი მეცნიერის, ადოლფ დირრ-ის ფოტოებს, რომელიც თუშეთში მოგზაურობისას გადაიღო 1904 წელს.
ფოტოები დაცულია მიუნხენში (გერმანია) მდებარე ხუთი კონტინენტის მუზეუმის კოლექციაში.
ფარსმა. ალუდის მოსახარში ქვაბი და ფარსმანელი
თუშის ქალები ტბათანაში
თუში ბავშვები, ტბათანა
დართლოს აკლდამებიდან მოსჩანს ეკლესია ჯერ კიდევ სამრეკლოთი/თუშეთის განვითარების ფონდი / Tusheti Development Fund
