რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
16 დეკემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6981 ლარი. გამყარდა 0.04 თეთრი;
1 ევრო – 3.1681 ლარი. გაუფასურდა 0.41 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6087 ლარი. გაუფასურდა 0.03 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0632 ლარი. ცვლილება 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.4043 ლარი. გაუფასურდა 1.88 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5869 ლარი. გამყარდა 0.03 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0677 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6383 ლარი. გამყარდა 0.10 თეთრი;