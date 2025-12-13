13 დეკემბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ზოგან წვიმა, მთაში თოვლი, დღისით მაღალ მთაში ქარბუქი. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დღისით ზოგან ძლიერი 20-25 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით 0, +5°, დღისით +6, +11°; მთაში ღამით -3, +2°, დღისით +2, +7°; მაღალ მთაში ღამით -6, -1°, დღისით -1, +4°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. შესაძლებელია მცირე წვიმა. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 20-25 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +9°, ღამით +2°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 20-25 მ/წმ.ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +10°, ღამით +3°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. მცირე წვიმა. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 20-25 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +9°, ღამით +3°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 20-25 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +8°, ღამით +2°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 20-25 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +8°, ღამით +3°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 20-25 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +10°, ღამით +3°.