10 დეკემბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასებით.
საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონში წვიმა მაღალ მთაში თოვლი. ზოგან იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ზომიერი ქარი.
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ღამით და დღის მეორე ნახევრამდე უმეტეს რაიონში წვიმა, მაღალ მთაში თოვლი, ზოგან შესაძლებელია ნისლი. ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +2, +7°, დღისით +7, +12°; მთაში ღამით 0, +5°, დღისით +3, +8°; მაღალ მთაში ღამით -3, +2°, დღისით +2, +7°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ღამით და დღის მეორე ნახევრამდე წვიმა. შესაძლებელია ნისლი. დღის ბოლოს დასავლეთის ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +9°, ღამით +4°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ღამით და დღის მეორე ნახევრამდე წვიმა. შესაძლებელია ნისლი. დღის ბოლოს დასავლეთის ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +10°, ღამით +5°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ღამით და დღის მეორე ნახევრამდე წვიმა. შესაძლებელია ნისლი. დღის ბოლოს დასავლეთის ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +9°, ღამით +4°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება.ღამით და დღის მეორე ნახევრამდე წვიმა. შესაძლებელია ნისლი. დღის ბოლოს დასავლეთის ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +11°, ღამით +4°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება.ღამით და დღის მეორე ნახევრამდე წვიმა. შესაძლებელია ნისლი. დღის ბოლოს დასავლეთის ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +8°, ღამით +2°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ღამით და დღის მეორე ნახევრამდე წვიმა. შესაძლებელია ნისლი. დღის ბოლოს დასავლეთის ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +10°, ღამით +5°.