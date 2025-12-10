რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
10 დეკემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6996 ლარი. გამყარება 0.09 თეთრი;
1 ევრო – 3.1431 ლარი. გამყარება 0.27 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.5991 ლარი. გამყარება 0.18 თეთრი;
1 შვეიცარიული ფრანკი – 3.3477 ლარი. გამყარება 1.03 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.5121 ლარი. გამყარება 0.37 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0634 ლარი. გამყარება 0.01 თეთრი;
1 კანადური დოლარი – 1.9499 ლარი. გამყარება 0.39 თეთრი;
1 ავსტრალიური დოლარი – 1.7923 ლარი. გამყარება 0.02 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6400 ლარი. გამყარება 0.18 თეთრი;