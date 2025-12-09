ახალი ამბები

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში საძოვრიდან ცხვრები მოიპარეს

maka khaziuri

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში საძოვრიდან 50 სული ცხვარი მოიპარეს.

შემთხვევა 7 დეკემბერს, გვიან ღამით მოხდა. როგორც მეპატრონემ სააგენტოსთან,“მთავარი ამბები კახეთიდან” საუბრისას განაცხადა, ქურდობის შესახებ დილით შეიტყო და პოლიციას დაუკავშირდა.

სამართალდამცავებს ამ დრომდე არავინ დაუკავებიათ, თუმცა ერთ-ერთი მეპატრონის ინფორმაციით, ამ დროის განმავლობაში 4 პირი გამოკითხეს.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარ ფაქტზე გამოძიება 177-ე, ქურდობის მუხლით მიმდინარეობს.