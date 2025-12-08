შინაური ცხოველების მეპატრონეებს ვალდებულებები დაეკისრებათ
2026 წლის 1-ელი იანვრიდან კანონი „შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ“ ატაპობრივად ძალაში შედის. საკანონმდებლო პაკეტის სრულად ამოქმედების ვადა 2026 წლის 1-ელი იანვრიდან 2028 წლის 1-ელ ივლისამდე პერიოდს მოიცავს.
ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ინფორმაციით, ახალი კანონმდებლობის შესაბამისად, პირველ ეტაპზე, ცხოველის მეპატრონე ვალდებული იქნება:
- ცხოველის ავადობის შემთხვევაში, ის გადაიყვანოს ვეტერინარულ დაწესებულებაში;
- დაკბენა-დაკაწვრა-დადორბვლის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სააგენტოს ინფორმირება და მოახდინოს ცხოველის ვეტერინარული მეთვალყურეობა იზოლირებულად.
- საზოგადოებრივი სავრცის დაბინძურების შემთხვევაში, უზრუნველყოს მისი მყისიერი დასუფთავება;
- აანაზღაუროს ცხოველის მიერ სხვა პირისათვის მიყენებული ზიანი;
- ცხოველის დაღუპვის შემთხვევაში, დაცემული ცხოველის გადაყვანა მოახდინოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
- ცხოველების მოვლა-პატრონობის წესების დარღვევისთვის განსაზღვრული რეგულაციები ძალაში რამდენიმე ეტაპად შევა.