რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
1-ელ დეკემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7029 ლარი. გამყარდა 0.10 თეთრი;
1 ევრო – 3.1248 ლარი. გამყარდა 0.71 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.5697 ლარი. გამყარდა 0.62 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0636 ლარი. გამყარდა 0.01;
100 რუსული რუბლი – 3.4719 ლარი. გაუფასურდა 0.92 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0916 ლარი. გამყარდა 0.38 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5898 ლარი. გამყარდა 0.05 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6393 ლარი. გამყარდა 0.05 თეთრი.