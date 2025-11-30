პროკურატურამ სოფელ კარდენახში დაჭრის ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 27 ნოემბერს, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახში შელაპარაკებისას, ბრალდებულმა მოკვლის მიზნით, დანით გულმკერდის არეში დაჭრა დაზარალებული და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა.
დროულად აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების შედეგად დაზარალებულის გადარჩენა მოხერხდა.
დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19.108-ე მუხლით (განზრახ მკვლელობის მცდელობა) წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
პროკურატურამ ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა.