სკოლების ადმინისტრაციული პერსონალის, სკოლის ექთნების და მანდატურების ხელფასების 20%-იანი ზრდა იგეგმება – ბიუჯეტის პროექტი
2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტით, განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს დაფინანსება განისაზღვრა 2 702,2 მლნ ლარით, რაც პროექტის წინა ვერსიით განსაზღვრულ თანხას 89,6 მლნ ლარით აღემატება.
„2025 წლის პირველი სექტემბრიდან გაუქმდა სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო, რომლის ფუნქციებიც გადანაწილდა საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტროზე, შესაბამისად 2025 წელს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროსათვის გათვალისწინებული პროგრამების დაფინანსება 2026 წელს გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნულ სამინისტროებში. ჯამურად, აღნიშნული პროგრამების ჩათვლით განათლებისა, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის პროგრამებისათვის განკუთვნილი თანხები 2026 წელს შეადგენს 3 344,2 მლნ ლარს, რაც პროექტის წინა ვერსიასთან შედარებით გაზრდილია 115,4 მლნ ლარით“,- ნათქვამია ინფორმაციაში.
ამასთან, სკოლამდელ და ზოგადი განათლებაზე დაიხარჯება 1 923,0 მლნ ლარი, რაც პროექტის წინა ვერსიით განსაზღვრულ თანხას 37,1 მლნ ლარით აჭარბებს.
განმარტებაში ვკითხულობთ, რომ გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში, საპარლამენტო განხილვების დროს დაყენებული წინადადებების შესაბამისად გათვალისწინებულია საჯარო სკოლების ადმინისტრაციული პერსონალის, სკოლის ექთნების და მანდატურების ხელფასების 20%-იანი ზრდა, ნაცვლად მანამდე განსაზღვრული 10%-ისა;
პროფესიული განათლებისთვის გამოყოფილია 229,3 მლნ ლარი (გაზრდილია 14,4 მლნ ლარით);
უმაღლესი განათლებისთვის – 196,0 მლნ ლარი (გაზრდილია 4,0 მლნ ლარით); მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობისთვის – 90,4 მლნ ლარი; ინკლუზიური განათლებისთვის – 101,3 მლნ ლარი (გაზრდილია 8,5 მლნ ლარით); ახალგაზრდობის მხარდაჭერისთვის – 21,5 მლნ ლარი (გაზრდილია 5,9 მლნ ლარით).
რაც შეეხება კულტურის სამინისტროს, დაფინანსება პროექტის წინა ვერსიასთან შედარებით გაიზარდა 42,3 მლნ ლარით და განისაზღვრა 364,8 მლნ ლარით, საიდანაც თანხები ძირითადად მიიმართება შემდეგი პროგრამების განხორციელებაზე:
სახელოვნებო სფეროში უმაღლესი განათლება – 23,8 მლნ ლარი (გაზრდილია 0,6 მლნ ლარით); ინფრასტრუქტურის განვითარება – 40,0 მლნ ლარი; სახელოვნებო დაწესებულებების ხელშეწყობა – 8,6 მლნ ლარი (გაზრდილია 0,3 მლნ ლარით); კულტურის განვითარების ხელშეწყობა – 188,2 მლნ ლარი (გაზრდილია 32,1 მლნ ლარით);
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა – 90,6 მლნ ლარი (გაზრდილია 7,5 მლნ ლარით).
სპორტის სამინისტროს დაფინანსებაზე დამატებით გამოყოფილია 29,9 მლნ ლარი და 325,3 მლნ ლარს შეადგენს, საიდანაც თანხები ძირითადად მიიმართება შემდეგი პროგრამების განხორციელებაზე:
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია – 259,6 მლნ ლარი (გაზრდილია 28,7 მლნ ლარით); ინფრასტრუქტურის განვითარება – 10,0 მლნ ლარი; სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა – 6,4 მლნ ლარი; სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები – 42,0 მლნ ლარი.