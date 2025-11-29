თელავში კოლეჯ „პრესტიჟის“ რეაბილიტაციისთვის 8 მილიონ ლარიანი ტენდერი გამოცხადდა
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო აზიის განვითარების ბანკის (ADB) დაფინანსებით იწყებს თელავის პროფესიული კოლეჯ „პრესტიჟის“ სარებილიტაციო პროექტს.
პროექტი ხორციელდება ADB-ის პროგრამის — „თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმებისათვის“ — ფარგლებში, რომლისთვისაც საქართველოს მთავრობამ ბანკის სესხი მოიზიდა. სამინისტროს ინფორმაციით, სესხის ნაწილი კონკრეტულად თელავის ჰაბის რეაბილიტაციას მოხმარდება.
სამინისტრო ტენდერის სავარაუდო ღირებულებად 8.047 მილიონ ლარს ასახელებს. კონკურსანტებს წინადადებების ატვირთვა 25 დეკემბრიდან შეეძლებათ, საბოლოო ვადა კი 29 დეკემბერს, 15:00 საათზე იწურება. ტენდერი მოიცავს როგორც მთლიან, ისე ნაწილობრივ სამშენებლო სამუშაოებს, მათ შორის პროფესიული კოლეჯების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას.
ტენდერის დოკუმენტაციის თანახმად, სამუშაოები თელავის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე პროფესიული სასწავლებლის ტერიტორიაზე უნდა განხორციელდეს. პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მონაცემები მოიცავს 4,000 კვადრატულ მეტრზე მეტ საერთო ფართს. სამუშაოების ხანგრძლივობა 20 თვეა გათვლილი, რაც მოიცავს როგორც მოსამზადებელ, ისე ძირითად სამშენებლო ეტაპებს.
ამასთან, მთავრობის ინიციატივით, პარლამენტში წარდგენილია კანონპროექტი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. ცვლილების მთავარი მიზანი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ეკონომიკური პოტენციალის გააქტიურება და მათი ბაზარზე გასვლის ხელშეწყობაა. კოლეჯები პროდუქციისა და მომსახურების ბაზარზე გატანას შეძლებენ.