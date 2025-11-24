რა ცვლილებები შედის საარჩევნო კოდექსში
საარჩევნო კოდექსში რიგი ცვლილებები შედის, რაც არჩევნების ორგანიზებას და კომისიების საქმიანობას უკავშირდება.
რა იცვლება საარჩევნო კოდექსში:
არჩევნები საზღვარგარეთ – მუნიციპალიტეტის არჩევნების მსგავსად, საქართველოს პარლამენტის არჩევნები მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრებში გაიმართება.
საარჩევნო კომისიის წევრობა – იცვლება წევრად არჩევის/დანიშვნის ნორმა. ნასამართლობის მქონე პირი ვერ გახდება საარჩევნო კომისიის წევრი, მათ შორის იმ შემთხვევაშიც, თუ მას სასჯელის სახით მხოლოდ ჯარიმა აქვს შეფარდებული.
კენჭისყრის შედეგების დაფიქსირება – ზუსტდება შემაჯამებელ ოქმში საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული ხმების პროცენტული წილის მითითების პროცედურა: ის აისახება დამრგვალების გარეშე, მთელი რიცხვის მარჯვნივ არაუმეტეს 5 ციფრის მითითებით.
ამომრჩევლის ბარათები – ამომრჩეველთა ინფორმირების მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, საუბნო საარჩევნო კომისიებს აღარ ექნებათ ამომრჩეველთა ბარათების დარიგების ვალდებულება.
გაძევება კენჭისყრის შენობიდან – კენჭისყრის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვის მიზნით, კენჭისყრის შენობიდან გაძევებულ პირს აეკრძალება ყველა სხვა კენჭისყრის შენობაში შესვლა.
კანდიდატების რეგისტრაცია – მარტივდება კანდიდატების რეგისტრაციის პროცედურა: აღარ იქნება წარსადგენი სააღრიცხვო ბარათი. კანდიდატები შეავსებენ მხოლოდ არჩევნებში მონაწილეობის თანხმობის ფორმას, სადაც აისახება ბინადრობის ცენზისა და პარტიული კუთვნილების შესახებ ინფორმაცია.
პარტიული კუთვნილება – პარტია უფლებამოსილი იქნება კანდიდატად წარადგინოს მხოლოდ ამ პარტიის წევრი, ხოლო საინიციატივო ჯგუფმა – უპარტიო კანდიდატი.
სპეციალური ჯგუფის ფორმირება – თუ საარჩევნო უბნის გახსნისას კომისიის წევრთა რაოდენობა 9-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, კომისია ჩაითვლება სპეცჯგუფად გარდაქმნილად და მას მიენიჭება კენჭისყრის ჩატარების უფლება. კვორუმად განისაზღვრება არსებული შემადგენლობის უმრავლესობა.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლები – საარჩევნო კოდექსის ძირითად ტექსტში გრძელვადიან პერსპექტივაში წესრიგდება ეტლით მოსარგებლე ამომრჩევლის არჩევნებში მონაწილეობის წესი (2026 წლის 1 იანვრის შემდეგ).