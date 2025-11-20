სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 21 ნოემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო ჯორჯია”-ს აბონენტების ნაწილს:
თელავის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. სანიორის ნაწილს, სოფ.ფშავლის ნაწილს და სოფ. რუისპირის ნაწილს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ზემო ალვანს და ხორბალოს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 18:00 საათამდე ქ.ყვარელში ჭავჭავაძის ქუჩას, სოფ.კუჭატანს და წიწკანაანთ სერს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.