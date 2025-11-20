ახალი ამბებიგანცხადება

სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს

maka khaziuri

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 21 ნოემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო ჯორჯია”-ს აბონენტების ნაწილს:

თელავის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. სანიორის ნაწილს, სოფ.ფშავლის ნაწილს და სოფ. რუისპირის ნაწილს

ახმეტის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ზემო ალვანს და ხორბალოს

ყვარლის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 18:00 საათამდე ქ.ყვარელში ჭავჭავაძის ქუჩას, სოფ.კუჭატანს და წიწკანაანთ სერს.

სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.