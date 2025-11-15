ხაჭაპურის მომზადება გაძვირდა
ოქტომბერში ხაჭაპურის მომზადება წლიურად 10.3%-ით გაძვირდა. კერძოდ, ISET-ის კვლევის მიხედვით, 2025 წლის ოქტომბერში ერთი სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის მომზადების ღირებულებამ 7.3 ლარი შეადგინა.
წლიურად ფასების ზრდაზე გავლენა იქონია ხაჭაპურის მომზადებისთვის საჭირო თითქმის ყველა ინგრედიენტზე.
„2025 წლის ოქტომბერში ერთი სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის მომზადების ღირებულებამ 7.3 ლარი შეადგინა, რაც 3.5%-იანი ზრდაა 2025 წლის სექტემბერთან შედარებით და 10.3%-იანი ზრდა 2024 წლის ოქტომბერთან შედარებით.
წლიურ ჭრილში თითქმის ყველა ინგრედიენტის ფასი გაიზარდა, გარდა რძისა, რომელიც 2.4%-ით შემცირდა. უკვე ზედიზედ მეხუთე თვეა ინდექსი წლიურ ჭრილში მცირდება, რაც სავარაუდოდ დაკავშირებულია 2025 წლის აპრილში მომხდარ “რძის სკანდალთან”. დანარჩენ ინგრედიენტებს შორის ყველაზე მაღალი წლიური ფასების ზრდა კარაქზე დაფიქსირდა (+16.6%), მას მოსდევს ყველი (+13.3%), ფქვილი (+10.3%), კვერცხი (+4.3%) და საფუარი (+2.7%).
ხაჭაპურის ინდექსში დაფიქსირებული თვიური ცვლილებები ტიპურია წლის ამ პერიოდისთვის. ოქტომბრის ზრდის მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი იყო ყველის 5.6%-იანი გაძვირება. რადგან ადგილობრივი რძის პროდუქტების წარმოება სეზონურად მცირდება, ინდექსი მიდრეკილია შემოდგომის განმავლობაში ზრდის ტრაექტორია შეინარჩუნოს. თვიურ ჭრილშიც, ინგრედიენტების უმეტესობის ფასები გაიზარდა, გარდა რძისა და ფქვილისა, რომლებიც შესაბამისად 4%-ითა და 1.7%-ით შემცირდა.
თვიურ ჭრილში, რეგიონების მიხედვით, ყველაზე მაღალი ზრდა ქუთაისში დაფიქსირდა (+4.8%), მას მოსდევს თელავი (+4.6%) და თბილისი (+3.1%). ყველაზე მცირე ზრდა ბათუმშია (+1.7%), რაც შეიძლება აიხსნას ტურისტული სეზონის დასრულებით, ხოლო კახეთში (თელავი) რთველის პერიოდმა გავლენა მოახდინა ადგილობრივ ტურისტულ ნაკადებსა და მოთხოვნაზე.
მოსალოდნელია, რომ ადგილობრივი რძის პროდუქტების წარმოების სეზონური შემცირების გამო ყველისა და რძის, ხაჭაპურის ძირითადი ინგრედიენტების, ფასების ზრდა მომდევნო თვეების განმავლობაშიც გაგრძელდება“, – აღნიშნულია კვლევაში.