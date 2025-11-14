რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
14 ნოემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7091 ლარი. გაუფასურდა 0.32 თეთრი;
1 ევრო – 3.1461 ლარი. გაუფასურდა 1.51 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.5633 ლარი. გაუფასურდა 1.26 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0641 ლარი. უეცვლელად;
100 რუსული რუბლი – 3.3584 ლარი. გაუფასურდა 2.31 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0872 ლარი. გაუფასურდა 1.30 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5934 ლარი. გაუფასურდა 0.19 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6438 ლარი. გაუფასურდა 0.02 თეთრი.