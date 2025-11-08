სეს-მა მეცხოველეობის და მეფრინველეობის ფერმები შეამოწმა
სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტმა, კონტროლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მიმდინარე წელს, მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის ფერმებში 193 ინსპექტირება განახორციელა; შემოწმდა ცხოველის საკვების 9 მწარმოებელი. როგორც სააგენტო იტყობინება, შემოწმების პროცესში შეუსაბამობები არ გამოვლენილა.
სეს-ის ცნობით, ინსპექტირების გარდა, მიმდინარეობს ცხოველის საკვების მონიტორინგი სხვადასხვა მაჩვენებელზე. როგორც სააგენტო იტყობინება, ვეტერინარული პრეპარატების, სხვა დამაბინძურებლების და მათი ნარჩენების გამოვლენის მიზნით, აღებულია 95 ნიმუში. არც ერთ მათგანში შეუსაბამობა არ აღინიშნა.
რაც შეეხება აფლატოქსინ B1-ის კვლევას, რომელიც 2025 წლიდან, კონტროლის სახელმწიფო პროგრამით დაიგეგმა, აღებული 60 ნიმუშიდან 1 დარღვევა გამოვლინდა. როგორც bm.ge-ის სურსათის ეროვნულ სააგენტოში განუცხადეს, აღნიშნული დარღვევა წვრილ ფერმერთან ცხოველის საკვებში გამოვლინდა.
“გარდა ზემოაღნიშნულისა, წარმოების პროცესის გამჭვირვალობის და რისკების ეფექტიან მართვის მიზნით, ცხოველის საკვების საწარმოებში მიმდინარეობს ხარისხის მართვის სისტემების დანერგვა. 2025 წელს, საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების (HACCP) სისტემის აუდიტი 5 საწარმოში ჩატარდა”, – წერია სურსათის ეროვნული სააგენტოს პრესრელიზში.
აღსანიშნავია, რომ, ამ ეტაპზე, რეგისტრირებულია 13 ცხოველის საკვების საწარმო და 233 პირველადი წარმოების ობიექტი – ფერმა.