რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
7 ნოემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7089 ლარი. გამყარდა 0.13 თეთრი;
1 ევრო – 3.1193 ლარი. გაუფასურდა 0.66 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.5446 ლარი. გაუფასურდა 1.32 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0643 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3402 ლარი. გაუფასურდა 0.41 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0775 ლარი. გამყარდა 0.76 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5933 ლარი. გამყარდა 0.07 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6437 ლარი. გამყარდა 0.07 თეთრი.