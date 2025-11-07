მზია ამაღლობელს „თავისუფალი მედიის ჯილდო“ გადაეცა
პატიმრობაში მყოფ ქართველ ჟურნალისტს, „ნეტგაზეთისა“ და „ბათუმელების“ დამფუძნებელს, სახაროვის პრემიის მფლობელ მზია ამაღლობელს – „თავისუფალი მედიის ჯილდო“ გადაეცა.
დაჯილდოების ცერემონიალი გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში გაიმართა.
„რადიო თავისუფლების“ ინფორმაციით, ჯილდო „ნეტგაზეთისა“ და „ბათუმელების“ მთავარმა რედაქტორებმა, ნესტან ცეცხლაძემ და ეთერ თურაძემ მიიღეს.
ჯილდო ყოველწლიურად გადაეცემა აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში მომუშავე მედიაგამოცემებს ან ჟურნალისტებს, რომლებიც განსაკუთრებულ როლს თამაშობენ დამოუკიდებელი მედიისა და სიტყვის თავისუფლების დაცვაში.