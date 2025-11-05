მარტა კოსი – საქართველოს ხელისუფლებავ, თქვენ არ მიგყავთ თქვენი ხალხი ევროკავშირისკენ
„კონკრეტული ზომები, რა თქმა უნდა, წევრი ქვეყნების ხელშია, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ნოემბერში ჩვენ მივიღებთ ვიზის შეჩერების ახალ მექანიზმს, რაც საშუალებას მოგვცემს, რომ მომავალი ნაბიჯები გადავდგათ. ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი მაქვს საქართველოს მოსახლეობისთვის – განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ხელისუფლება ეუბნება მოქალაქეებს, რომ მათ მიჰყავთ საქართველო ევროკავშირისკენ. საქართველოს ხელისუფლებავ – თქვენ არ მოგყავთ თქვენი ხალხი ევროკავშირისკენ, თქვენ მიგყავთ თქვენი ხალხი ევროკავშირისგან შორს. თუ სერიოზულად უდგებით ევროკავშირის საკითხს, მაშინ მოუსმინეთ თქვენს ხალხს და შეწყვიტეთ ოპოზიციონერი ლიდერების, ჟურნალისტების, ადამიანების, რომლებიც თქვენგან განსხვავებულად ფიქრობენ, ციხეში ჩასმა. ამის შემდეგ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ“, – განაცხადა მარტა კოსმა.