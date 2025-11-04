ახალი ამბები

სესხები გაძვირდა – როგორია საპროცენტო განაკვეთები ლარსა და უცხოურ ვალუტაში გაცემულ კრედიტებზე

ნატალია ცისკარაშვილი

2025 წლის სექტემბერში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სესხებზე საპროცენტო განაკვეთები გაიზარდა. კერძოდ, ეროვნული ბანკის მონაცემებით, სექტემბერში სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი 13.95% იყო, 2024 წლის სექტემბერში კი 12.79%.

აღსანიშნავია, რომ 2025 წლის სექტემბერში ზრდა უფრო მეტად ლარში აღებულ კრედიტებს შეეხო. კერძოდ, სებ-ის მონაცემებით, გასულ თვეს საპროცენტო განაკვეთები ეროვნულ ვალუტაში გაცემულ სესხებზე 15.89%-ს შეადგენდა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 14.47%-ს. მათ შორის, იურიდიულ პირებზე გაცემულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთებმა 11.49%-დან 13.99%-მდე მოიმატა, ხოლო ფიზიკური პირებისთვის 17.14%-დან 17.67%-მდე.

რაც შეეხება უცხოურ ვალუტაში გაცემულ კრედიტებს, აქ გაიზარდა როგორც ფიზიკურ პირებზე გაცემულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთები, ასევე იურიდიულ პირებზე. კერძოდ, სებ-ის სტატისტიკით, 2025 წლის სექტემბერში ფიზიკური პირებისთვის უცხოურ ვალუტაში კრედიტებზე საშუალო საპროცენტო განაკვეთები 8.36%-ს შეადგენდა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში – 8.13%-ს. იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხები კი 9.51%-დან 9.54%-მდე გაძვირდა.

ამასთან, საქართველოს ეროვნული ბანკის სტატისტიკით, კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობამ (ბანკთაშორისი სესხების გარდა), 2025 წლის სექტემბრის ბოლოსათვის 67.52 მილიარდი ლარი შეადგინა. რაც 760.04 მილიონი ლარით (1.14%-ით) მეტია წინა თვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე, 0.85% -ით მეტი). სესხების წლიურმა ზრდამ გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით 13.32% შეადგინა. ამავე პერიოდში, წინა თვესთან შედარებით ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 561.08 მლნ ლარით (1.46%-ით) , ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 198.96 მლნ ლარით (0.70%-ით) გაიზარდა (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე, გაიზარდა 0.03%-ით). 2025 წლის სექტემბრის ბოლოსათვის, მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 57.77% შეადგინა.