რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
4 ნოემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7117 ლარი. გამყარდა 0.10 თეთრი;
1 ევრო – 3.1231 ლარი. გამყარდა 1.55 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.5607 ლარი. გამყარდა 0.16 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0645 ლარი. გამყარდა 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3487 ლარი. გამყარდა 0.65 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0892 ლარი. გამყარდა 0.10 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5949 ლარი. გამყარდა 0.06 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6449 ლარი. გამყარდა 0.28 თეთრი.