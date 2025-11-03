რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
3 ნოემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7127 ლარი. გამყარდა 0.12 თეთრი;
1 ევრო – 3.1386 ლარი. გამყარდა 1.28 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.5623 ლარი. გამყარდა 1.43 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0645 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3552 ლარი. გამყარდა 1.04 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0902 ლარი. გამყარდა 0.40 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5955 ლარი. გამყარდა 0.07 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6477 ლარი. გამყარდა 0.14 თეთრი.